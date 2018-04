Amerikanen en Britten waarschuwen voor Russische hack op kritieke digitale infrastructuur

Digitaal wapenarsenaal

Niet alleen Rusland doet aan digitale oorlogsvoering. Alle serieuze landen zijn al langer bezig om hun digitale slagkracht te vergroten. De landen die militair het machtigst zijn, zijn dat ook digitaal: de Verenigde Staten, China en Israël lopen voorop, inmiddels gevolgd door Rusland, Iran en Noord-Korea. Alom wordt Stuxnet - in 2010 door de Amerikanen en de Israëliërs losgelaten in Iran - gezien als het eerste echte digitale wapen. Het was een zeer geavanceerd virus, dat de werking van centrifuges in een Iraanse kerncentrale verstoorde. Na deze aanval zijn andere landen versneld aan hun digitale wapenarsenaal gaan werken.



De aanvallen NotPetya en WannaCry, die ook in Nederland in de Rotterdamse haven en onder andere bij Q-Park voor flinke schade zorgden, worden toegeschreven aan respectievelijk Rusland en Noord-Korea. In reactie op de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen hebben de Amerikanen zich bovendien in de laatste maanden onder president Barack Obama op strategische plekken in Russische netwerken genesteld.