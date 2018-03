Amerikaanse winkelketens bedenken eigenhandig strengere wapenregels

Trump: 'Pak eerst de wapens'

'Toen we zagen wat die kinderen hebben meegemaakt en het verdriet van de ouders, kregen we het gevoel dat we iets moesten doen', aldus Ed Stack, directeur van Dick's. Ook andere Amerikaanse bedrijven hebben afstand genomen van de wapenindustrie. Verschillende luchtvaartmaatschappijen en autoverhuurbedrijven geven geen korting meer aan leden van de NRA, de lobbyclub van de wapenproducenten. Stack riep woensdag politici op om actie te ondernemen en wetgeving in te voeren om aanvalsgeweren te verbieden, en de leeftijd voor wapeneigenaren te verhogen naar 21 jaar.



De Amerikaanse president Donald Trump verraste woensdag politieke voor- en tegenstanders door te zeggen dat de politie zomaar wapens mag afpakken. Bij een bijeenkomst in het Witte Huis viel hij zijn vicepresident in de rede die nog zei dat er speciale procedures in de rechtbank moeten zijn. 'Of we pakken eerst de wapens af en gaan dan pas naar de rechter', suggereerde Trump. Dat zou veel sneller zijn, zeker in een geval zoals bij 'die gek' in Florida.