Amerikaanse wetenschapper wekt woede op met betoog: 'Kolonialisme had ook zijn goede kanten'

Kolonialisme staat haaks op de democratische principes die wij in de westerse landen zo belangrijk vinden Henk den Heijer

Henk den Heijer, emeritus hoogleraar maritieme geschiedenis aan de Universiteit Leiden, stelt dat wetenschappers als Gilley moeten worden geprezen en niet verguisd omdat debat met hoor en wederhoor noodzakelijk is voor oordeelsvorming. 'Tegelijkertijd ben ik het oneens met zijn oproep tot rekolonisatie, hoe beperkt ook. Wij zullen nooit weten of het voor ontwikkelingslanden gunstig was geweest als zij koloniën waren gebleven. Kolonialisme staat haaks op de democratische principes die wij in de westerse landen zo belangrijk vinden.'



Den Heijer verwijst naar de sprongen voorwaarts die de medische wetenschap in de twee wereldoorlogen maakte dankzij de vele slachtoffers die hulp nodig hadden. 'Toch is er niemand die zegt dat deze oorlogen een zegen waren voor de mensheid. Zo is het ook met het kolonialisme.'