Amerikaanse wapenindustrie verder in het nauw: grote aandeelhouder voert druk op

Blackrock is ook de grootste aandeelhouder bij twee andere wapenfabrikanten, Sturm en Ruger & Co. Daarnaast heeft de vermogensbeheerder aanzienlijke belangen in Walmart en Dick's Sporting Goods. Die twee winkelketens nemen een groot deel van de wapenverkopen in de Verenigde Staten voor hun rekening.



Naar aanleiding van het bloedbad in Florida heeft Dick's Sporting Goods al besloten voortaan geen halfautomatische geweren meer te verkopen. Walmart was al in 2015 gestopt met de verkoop van dergelijke wapens. Het warenhuis besloot afgelopen week de minimumleeftijd voor het kopen van wapens en munitie op te trekken van 18 tot 21 jaar.



Blackrock wil van de wapenmakers en de distributeurs weten welke maatregelen zij nemen om te voorkomen dat vuurwapens in verkeerde handen vallen. Bij wijze van waarschuwing liet BlackRock weten dat het desnoods zijn macht zal gebruiken om veranderingen af te dwingen bij de bedrijven.



Als meerderheidsaandeelhouder maakt BlackRock zich zorgen over mogelijke reputatieschade van de betrokken bedrijven en over eventuele claims van nabestaanden van slachtoffers van schietpartijen.