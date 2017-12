Amerikaanse topbankier Bill Browder bij verstek veroordeeld tot 9 jaar strafkamp in Rusland

Browder woont op dit moment in Groot-Brittanië en was niet aanwezig bij de rechtszaak.



Magnitski werd in 2008 gearresteerd, nadat hij op het spoor was gekomen van een fraudezaak waarbij belastingambtenaren 230 miljoen dollar wegsluisden via drie dochterondernemingen die ze van Browders succesvolle beleggingsfonds hadden afgepakt. In plaats van de betrokken ambtenaren werd Magnitski aangeklaagd wegens belastingfraude. Hij overleed een jaar later in de beruchte Boetyrka-gevangenis in Moskou. Een onderzoek wees later uit dat de 37-jarige advocaat was mishandeld en onvoldoende medische zorg had gekregen.