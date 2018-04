Amerikaanse Senaat wil Mueller met nieuwe wet beschermen tegen Trump

Vertrouweling

In plaats van Mueller te ontslaan, zou Trump ook Rosenstein kunnen vervangen door iemand die dichter bij hem staat

In plaats van Mueller te ontslaan, zou Trump ook Rosenstein kunnen vervangen door iemand die dichter bij hem staat en Muellers bewegingsvrijheid flink kortwiekt. Mueller moet steeds toestemming vragen van de onderminister als hij een nieuwe richting wil inslaan met zijn onderzoek. Door een vertrouweling op die post te zetten, zou Trump Muellers onderzoek kunnen saboteren.



Dat is de aanpak die Steve Bannon, de in ongenade gevallen architect van Trumps verkiezingszege, volgens The Washington Post propageert. Bannon vindt dat Rosenstein veel te ver is gegaan door zijn fiat te geven voor de inval bij Cohen. Trump moet volgens hem niet alleen Rosenstein ontslaan, maar ook iedere medewerking met Muellers team staken met een beroep op 'executive privilege', het vertrouwelijke karakter van het overleg van de president met zijn medewerkers.



Dat zou volgens Bannon met terugwerkende kracht ook moeten gelden voor de verklaringen die een hele reeks medewerkers van het Witte Huis al hebben afgelegd tegenover Muellers medewerkers.



Het is opmerkelijk dat Bannon zich nu tegen Mueller keert. Vorig jaar betoogde hij nog dat Trump zich de benoeming van de speciale aanklager zelf op de hals had gehaald door FBI-chef James Comey te ontslaan. Bannon noemde dat toen een van de grootste blunders uit de moderne politieke geschiedenis. Hij gaf Trump het advies zich niet met Muellers onderzoek te bemoeien.