Amerikaanse scholieren maken iets los met hun roep om strengere wapenwetten

Zeventien doden door schietpartij op middelbare school in Florida; verdachte is 19-jarige oud-leerling

Bij een schietpartij in een school in de Amerikaanse staat Florida zijn woensdag 14 februari zeventien doden gevallen. Ook zijn er zeker vijftien gewonden.



'Thoughts and prayers' na de zoveelste schietpartij in de VS, maar intussen gebeurt er niets

Hoewel het schietpartijen regent, wordt het eerder makkelijker dan moeilijker om aan wapens te komen. Want vuurwapens is vrijheid, en vrijheid, dat is Amerika.



'Schaam je!': scholieren VS komen in opstand tegen het nalaten van wapenregulering in politiek

Amerikaanse scholieren hebben vorig weekend opgeroepen tot een landelijke scholierenstaking en een mars in Washington als protest tegen het vuurwapengeweld. Zij vinden dat politici te lang hebben nagelaten het wapenbezit te reguleren.



Schoolagent bleef buiten wachten tijdens bloedbad in Florida

Een gewapende agent die aanwezig was bij het bloedbad op de middelbare school in Florida, heeft niet ingegrepen toen de schutter op de scholieren schoot. De schoolagent, Scott Peterson, bleef de hele tijd buiten het gebouw wachten. Dit heeft de politie bekendgemaakt. President Trump stelde donderdag nog voor leraren te bewapenen om toekomstige schietpartijen te voorkomen.