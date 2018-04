Amerikaanse sancties treffen Poetins vrienden: sinds vrijdag zijn ze al 13 miljard kwijt

Dit zijn de vijf meest getroffen oligarchen

Min 1 miljard euro, nog 12,2 miljard over



Viktor Vekselberg (60). Bezit een investeringsgroep die wereldwijd actief is in energie, metalen en banken. Bracht beroemde kunsteieren van Fabergé terug naar Rusland.



Min 560 miljoen euro, nog 3,6 miljard over



Soeleiman Kerimov (52). Eigenaar van Ruslands grootste goudproducent en senator. Verdachte in Frans onderzoek naar fraude en witwassen. Doneerde geld aan de bouw van Moskouse moskee die in 2015 geopend werd door Poetin en de Turkse president Erdogan.



Min 1,9 miljard euro, nog 13,5 miljard over



Vladimir Potanin (57). Niet op de sanctielijst, maar verloor meer dan alle andere oligarchen. Eigenaar van de op een na grootste nikkelfabrikant ter wereld. Wintersportliefhebber die Poetin overtuigde om Winterspelen in Sotsji te houden.



Min 47 miljoen euro, nog 1,8 miljard over



Vladimir Bogdanov (66). De meest mysterieuze oligarch van Rusland. Enige oligarch die niet in Moskou woont maar in Siberië, waar hij een oliebedrijf leidt. Er gaan geruchten dat hij geld bewaart voor Poetin. Een zakenman die begon te graven werd kort daarna vervolgd.



Min 1 miljard euro, nog 9 miljard over



Gennadi Timtsjenko (65). Bezit een investeringsgroep met belangen in Russisch gas. Zeer goed bevriend met Poetin. Staat niet op de nieuwe sanctielijst, wel op die wegens de annexatie van de Krim.



Bronnen voor schattingen van bovenstaande verliezen: Bloomberg, Forbes.