Amerikaanse overheid heeft deuren weer geopend, maar patstelling over immigratie is nog niet verholpen

Nederlaag

De Democratische leider Chuck Schumer. © EPA De Democratische leider Chuck Schumer zei zaterdag nog dat de overheid gesloten zou blijven tot er een oplossing voor de Dreamers was

Daarmee is de steen des aanstoots een paar weken naar voren geschopt, maar een oplossing niet dichterbij gekomen.



Dat is vooral een nederlaag voor de Democraten, die al maanden denken dat ze de Republikeinse meerderheid tot concessies kunnen dwingen rond de periodieke budgetverhoging. De Democratische leider Chuck Schumer zei zaterdag nog dat de overheid gesloten zou blijven tot er een oplossing voor de Dreamers was.



De toezegging die Schumer maandag van McConnell kreeg is lang niet zo hard als hij wilde. Als het de Senaat al lukt de komende weken een kansrijk wetsvoorstel ter tafel te brengen, en als dat vervolgens door de Senaat wordt aangenomen (dat is mogelijk, omdat gematigde leden uit beide fracties graag een oplossing voor de Dreamers willen), dan is de vraag wat het Huis van Afgevaardigden en president Trump daarvan vinden.



De Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden schoot in 2013 al eens een immigratievoorstel af. Over het algemeen zijn de volksvertegenwoordigers in de lagere kamer extremer dan in de Senaat.