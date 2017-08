Amerikaanse moordverdachte ontsnapt op nippertje aan executie dankzij dna-bewijs

Demonstratie

Daarnaast zegt dna-deskundige Greg Hampikian dat de haren die op het lijk zijn gevonden, ook niet van Williams waren. 'Het dna-bewijs toont aan dat hij onschuldig is', concludeert advocaat Gipson. De advocaat wees er eerder op dat de voetafdrukken die de politie had gevonden in het huis, niet van Williams konden zijn.



Gouverneur Eric Greitens zei in een verklaring dat hij een onderzoekscommissie zal instellen die zich moet buigen over het nieuwe bewijs. Ook zal deze commissie zich buigen over de vraag of de straf van Williams moet worden omgezet.



De gouverneur staat al langere tijd onder druk om in te grijpen in deze zaak. Zo'n 200 duizend personen ondertekenden een petitie waarin Greitens werd gevraagd te interveniëren. Ook zou dinsdag in St. Louis worden gedemonstreerd tegen de naderende executie. Met name de burgerrechtenbeweging NAACP, Amnesty International en Human Rights Watch zetten zich in voor Williams.



Het gebeurt vaker dat er iets misgaat in dergelijke moordzaken. Volgens het Center on Wrongful Convictions van de Northwestern University in Chicago zijn er zeker 39 verdachten in de VS ter dood gebracht ondanks 'overtuigend bewijs van hun onschuld of grote twijfels over hun schuld'.