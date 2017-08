Witte Huis bevestigt vertrek Trumps topadviseur Steve Bannon

Neo-nazi's

Zwarte, latino en Aziatische parlementariërs riepen Trump dinsdag in een brief op om Bannon te ontslaan vanwege de gewelddadige, racistische rellen in Charlottesville. Volgens hen versterkt de aanwezigheid van Bannon en twee andere Trump-medewerkers in het Witte Huis, de eveneens rechtse Stephen Miller en Sebastian Gorka, de beweging van 'white supremacists'.



'De Amerikanen verdienen het om te weten dat blanke nationalisten, blanke superioriteitsdenkers en neo-nazi's niet in een positie zijn om het beleid te beïnvloeden', aldus de Congresleden in de brief. Ook een groep van zeventig progressieve Democratische parlementsleden steunt de oproep.



Trump heeft zich de afgelopen dagen niet uitgelaten over de kritiek op Bannon en de berichten dat de dagen van zijn topadviseur zijn geteld. In april zou de president wel even hebben overwogen, aldus een bron dichtbij het Witte Huis, om Bannon te ontslaan. De topadviseur botste toen diverse keren met Jared Kushner, schoonzoon van de Trump en eveneens presidentieel adviseur. 'Steve is een goede kerel', aldus de president toen tegen The New York Post. 'Maar ik heb hem gezegd de zaak op te lossen. Anders doe ik het.'



'Ontlsa Steve Bannon', betoogt David French van het in conservatieve kringen invloedrijke blad National Review. Volgens hem is er geen plaats in het Witte Huis voor een voorman van de alt right-beweging. 'Als de president zich ferm wil distantiëren van de meest hatelijke figuren in Amerika, dan kan hij vandaag één ding doen: hij kan Steve Bannon ontslaan, de man die hen een platform gaf', betoogt French.