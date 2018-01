Amerikaanse ambassadeur Hoekstra biedt excuses aan voor onjuiste uitspraken over Nederland

Hoekstra zegt in een interview met De Telegraaf zich niet meer te kunnen herinneren hoe hij in 2015 tot die uitspraak is gekomen. 'Ik heb landen door elkaar gehaald. Ik had het fout, en ik weet niet meer hoe het had kunnen gebeuren. Ik weet wel: het was fout.'



Hoekstra, die werd geboren in Nederland en als peuter met zijn ouders naar de VS emigreerde, wilde eerder deze week tijdens een persconferentie in zijn ambtswoning niet ingaan op herhaalde vragen over zijn opzienbarende uitspraken. Hij wilde het, na zijn aankomst in Den Haag, over andere zaken hebben - in het bijzonder de goede relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten. Bovendien, zegt hij, had hij al eerder afstand genomen van zijn uitspraken. 'Hoe vaak moet een mens zeggen dat iets hem spijt?'