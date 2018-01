Amerikaans lijstje met Russische 'oligarchen' werkt vooral op de lachspieren in Moskou

Alleen Poetin ontbreekt

De enige ontbrekende machthebber is Vladimir Poetin zelf. 'Een belediging', grapte hij dinsdag op een persconferentie

Maar de Russen zijn allerminst aangeslagen. 'Dit lijkt meer op een boek Wie-is-wie in de Russische politiek', grapte Arkady Dvorkovitsj, vicepremier en nummer 49 op de lijst. Joeri Troetnjev, presidentiële gezant voor Ruslands Verre Oosten en nummer 38 op de lijst, zei dat hij 'teleurgesteld' zou zijn als hij niet genoemd was.



De enige ontbrekende machthebber is Vladimir Poetin zelf. 'Een belediging', grapte hij dinsdag op een persconferentie. 'We hadden tegenmaatregelen voorbereid, maar die laten we nu maar even achterwege.'



Hij neemt de lijst niet serieus, omdat er volgens hem zoveel burgers en bedrijven achter de 210 genoemde mensen schuilen, dat de Amerikaanse regering in feite alle 145 miljoen Russen op een lijst heeft gezet. Zo staan er dertig ministers en viceministers op, onder wie premier Dmitri Medvedev en Poetins woordvoerder Dmitri Peskov. Onder het kopje 'oligarchen' staan zakenmannen als Roman Abramovitsj (eigenaar voetbalclub Chelsea) en Aleksej Miller, bestuurder van Gazprom, het grootste Russische staatsbedrijf.