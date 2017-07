Amerikaans en Zuid-Koreaans leger reageren op Noord-Koreaanse lancering met oefening

Intercontinentale ballistische raket

Volgens data die de Verenigde Staten verzamelde, is de raket recht omhoog afgevuurd waardoor de afstand werd beperkt. Maar hij zou in principe een afstand van 5.500 kilometer kunnen afleggen. Daarom wordt door het Pentagon aangenomen dat het gaat om een intercontinentale ballistische raket.



President Donald Trump heeft gezegd dat hij Noord-Korea niet zal toestaan om een intercontinentale raket te bemachtigen die een kernkop kan vervoeren. En Pentagon-woordvoerder Jeff Davis verklaarde dat er van dreiging voor de VS geen sprake is.



Het is de tweede keer deze maand dat Noord-Korea de wereld weet op te schrikken met een raketlancering. Het land doet al langer raketproeven, maar op 4 juli jongstleden lukte het voor het eerst om een raket te lanceren die in theorie Alaska zou kunnen bereiken. Deze 'Hwasong-14' bleef 40 minuten in de lucht; 5 minuten korter dan de raket van vandaag. De regering-Trump sprak toen al van 'een escalatie van de dreiging.'



Vorige week kondigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson nog aan dat reizen naar Noord-Korea binnenkort verboden wordt voor Amerikanen.



Noord-Korea heeft de lancering nog niet bevestigd. Meestal gebeurt dat pas na enkele uren of zelfs een dag later.