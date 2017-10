Amerika trekt zich mede vanwege 'anti-Israëlhouding' terug uit VN-organisatie Unesco

Het lidmaatschap zal per 31 december worden opgezegd, zo liet minister Tillerson van Buitenlandse Zaken de VN-organisatie weten.



Als redenen noemt Tillerson verder ook ook de weinige vooruitgang die in zijn ogen is geboekt bij het hervormen van de organisatie. De VS vinden dat Unesco 'fundamenteel moet worden hervormd'. Dit geldt ook voor de VN, zo benadrukte president Trump in september tijdens zijn toespraak tot de VN. Tillerson benadrukte dat het besluit om Unesco de rug toe te keren niet lichtzinnig is genomen.



Unesco zei het jammer te vinden dat de VS vertrekken. 'Ik betreur de beslissing van de Amerikaanse regering', aldus directeur-generaal Irina Bokova in een verklaring. De relatie tussen Unesco en de VS is al langer moeizaam. Washington stopte in 2011 met het betalen van de contributie nadat Unesco had besloten de Palestijnen het volwaardige lidmaatschap van de organisatie te geven.



De VN-organisatie kwam daardoor in problemen omdat de VS goed waren voor 22 procent van het budget. De regering-Obama ging echter nooit zo ver om de VN-organisatie te verlaten. De VS zeggen dat ze de komende jaren wel betrokken willen blijven bij de organisatie. Washington wil als waarnemer de Amerikaanse 'denkbeelden en perspectieven' onder de aandacht blijven brengen binnen Unesco, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.