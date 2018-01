Amerika geeft video vrij van gevaarlijke Russische onderschepping: Su-27 vliegt op 1,5 meter van spionagetoestel VS

Het incident is het meest recente voorbeeld van de groeiende reeks militaire incidenten tussen beide landen. Sinds de inname van de Krim door Moskou stelt de Russische luchtmacht zich agressiever op tegen Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en marineschepen in de Zwarte - en Baltische Zee.



De VS hebben al diverse keren gewaarschuwd dat de Russische onderscheppingen een keer uit de hand zullen lopen. Maar de confrontatie van maandag laat zien dat Moskou zich niets aantrekt van deze waarschuwingen en zelfs een stapje verder gaat. In de afgelopen twee jaar vlogen Russische onderscheppingsjagers bij wijze van machtsvertoon op zo'n dertig tot zeventig meter van Amerikaanse Arleigh Burke-torpedobootjagers in de Zwarte Zee en de Baltische Zee.



Eind 2016 kwam een Su-27, de tegenhanger van de Amerikaanse F-15, ook akelig dichtbij een Amerikaans patrouillevliegtuig: op drie meter. Maar deze onderschepping was aanzienlijk minder gevaarlijk dan het incident van maandag, dat plaatsvond ten westen van de Sebastopol. Deze havenstad op de Krim is het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zee-vloot.



'De confrontatie was onveilig omdat de Su-27 de EP-3 tot op anderhalve meter naderde en ook nog de vliegroute van het toestel doorkruiste', aldus de Amerikaanse Zesde Vloot in een verklaring. 'Hierdoor moest de EP-3 door de drukgolf van de Su-27 vliegen.' Volgens de Amerikaanse marine duurde de confrontatie twee uur en veertig minuten. De EP-3, een verkenningsvliegtuig waarmee de VS tot ver in Russisch gebied eenheden en bases kunnen afluisteren, voerde toen een reguliere patrouille uit.