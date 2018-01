Alpinisten leveren topprestatie en redden alpiniste Elisabeth Revol op 6.000 meter hoogte

Revol weet te dalen tot 6.000 meter. Een Pakistaanse helikopter brengt de Poolse klimmers Adam Bielicki en Denis Urubko naar een hoogte van 5.200 meter. De alpinisten leveren een topprestatie. In een ongewoon snelle klim weten ze Revol te vinden, in de nacht van zondag op zaterdag. Haar klimpartner Mackiewicz is echter reddeloos verloren. Het weer is te slecht en ze kunnen niet rekenen op de steun van een helikopter, die maar tot 6.000 meter vliegt.



Revol verloor al een keer een klimpartner. In 2009 moest ze de Tsjech Martin Minarik (42) achterlaten op de flanken van de Annapurna, waar hij spoorloos verdween. Daarna heeft Revol, getrouwd met een antiquair in de Drôme, een aantal jaren niet geklommen. In 2015 was ze weer terug in de Himalaya, voor een vergeefse poging met Mackiewicz de Nanga Parbat te bedwingen.