Alles lijkt mogelijk bij de Italiaanse verkiezingen - zelfs voor oude vos Berlusconi

'Mijn hele leven ben ik links geweest, maar de laatste vijf jaar hebben me doen besluiten voor het eerst rechts te stemmen. Een vriend van mij was ondernemer in Rome, maar is door de crisis helemaal afgegleden. Hij moest zijn huis verkopen, is zijn bedrijf kwijt en woont nu met vrouw, zoon en hond onder een afdakje bij het station. Links heeft helemaal niets voor hem gedaan, misschien omdat ze te druk waren met de migranten. Maar het is nu echt tijd om eerst aan de Italianen te denken en dan pas aan anderen. Mijn vader was een fascist; misschien heb ik daarom mijn hele leven links gestemd. Maar ik begrijp nu voor het eerst wat hij in die partij zag. Mussolini heeft werk gecreëerd voor de Italianen. Hij heeft huizen gebouwd voor de armen eigenlijk precies wat we nu ook nodig hebben. Welke partij het gaat worden, beslis ik zondag. Niet de Lega - die zijn te veel met het noorden bezig - dus vul maar in wie er dan overblijft...'