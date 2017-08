Alleen 32-minners welkom in deze woontoren in het Belgische Hasselt

Met de leeftijdsgrens wil Hasselt jongeren in de stad houden, en ook een gemeenschapsgevoel creëren

Om de starters op de woningmarkt nog meer aan te moedigen, beslisten het Hasseltse stadsbestuur en de private projectontwikkelaar om een leeftijdsgrens voor bewoners in te stellen - een primeur in België. Kopers moeten zelf jonger dan 32 zijn, of hun woning aan een 32-minner verhuren. Bij een stel moet minstens een van de twee aan de leeftijdslimiet voldoen. De maximumleeftijd geldt alleen bij intrede: niemand wordt zijn huis uitgezet omdat hij te oud is geworden.



De huizenprijzen in België zijn de voorbije decennia onafgebroken gestegen. Zeker in steden is een koopwoning zo goed als onbetaalbaar voor starters. Met de leeftijdsgrens wil Hasselt jongeren in de stad houden, en ook een gemeenschapsgevoel creëren. 'Jongeren worden uit de stad geweerd omdat mensen denken dat ze voor overlast zorgen', aldus Michel Verhoeven van projectontwikkelaar Kolmont. 'In deze woontoren komen mensen met dezelfde verwachtingen samen.'



Maar de Hasseltse jongerenflat stuit op veel kritiek. Volgens het Vlaamse Huurdersplatform is leeftijd een onzinnig selectiecriterium, en hebben jongeren veel meer aan sociale woningen met een inkomensgrens. In tijden van lage spaarrentes investeren veel kapitaalkrachtige ouders in vastgoed voor hun kinderen, waardoor de Hasseltse woontoren zijn doel wel eens compleet zou kunnen voorbijschieten.