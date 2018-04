Alek Minassian (25): een 'sociaal onhandige eenling' die een bloedbad aanrichtte in Toronto

'Sociaal onhandig'

Volgens Shereen Chami, een oud-klasgenoot op Thornlea, was Minassian een van de kinderen op school die speciale lessen kregen vanwege leer- en gedragsproblemen. Ze herinnert zich nog goed hoe hij in de gang liep met het hoofd naar beneden en met de handen in elkaar. Ondertussen miauwde hij, aldus Chami. 'Hij was geen sociaal iemand. Maar wat ik mij van hem nog kan herinneren, is dat hij absoluut niet gevaarlijk was.'



Hierna zat hij tot 2018 op het Seneca College, een school voor hoger onderwijs. Op Seneca hield Minassian zich onder andere bezig met de ontwikkeling van software. Ook op deze opleiding omschrijven medestudenten hem als een eenling. Volgens een klasgenoot, Joseph Pham, viel hij op omdat hij zo 'sociaal onhandig' was. 'Hij was erg op zichzelf', aldus Pham tegen de Toronto Star. 'Hij sprak niet echt met anderen.' De krant meldde maandag dat drie van de gewonde voorbijgangers op Seneca zaten. Dit duidt er mogelijk op dat Minassian het op hen had gemunt toen hij met de witte bestelbus het voetpad opreed en doelbewust voorbijgangers schepte.



Wat de student precies ertoe heeft aangezet om maandag het grootste bloedbad in drie decennia aan te richten in Canada, in slechts 25 minuten, is nog onduidelijk. Mensen die hem kennen, zeggen dat hij geen opmerkelijke politieke of religieuze standpunten verkondigde. Volgens een medestudent meldde Minassian zijn collega's vorige week plotseling dat hij zijn computer-studie had afgerond.



Een klasgenoot die in 2015 met Minassian werkte aan een project op Seneca, kon maandag niet geloven dat hij het bestelbusje had bestuurd. Volgens hem had Minassian moeite om onder druk te presteren en had hij last van bepaalde lichamelijke 'tikjes', vertelde hij tegen The Globe and Mail. Zo sloeg hij steeds tegen zijn hoofd. Volgens hem was Minassian niet eens in staat om een busje te besturen.