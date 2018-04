Alabama executeert oudste gevangene sinds herinvoering doodstraf in 1976

Moody stuurde in 1989 per post een bom naar het huis van een rechter, die daardoor om het leven kwam. Zijn vrouw raakte zwaargewond. Later stuurde hij ook een fataal bompakket naar een burgerrechtenadvocaat. Twee andere bommen, onderweg naar een rechtbank en een burgerrechtenorgsanisatie, werden onderschept voordat er slachtoffers vielen.



Enkele jaren eerder was een pijpbom in Moody's eigen huis ontploft. Zijn vrouw raakte hierbij gewond. Naar aanleiding van die ontploffing zat hij drie jaar in de gevangenis. Deze eerste bom en de manier waarop deze was gemaakt, bracht de politie op het spoor van Moody. Hij werd in 1990 gearresteerd en kreeg na een rechtszaak eerst van een federale rechtbank zeven keer levenslang. Een rechter in de staat Alabama gaf hem in 1997 de doodstraf, onder meer voor moord en belemmering van de rechtsgang.