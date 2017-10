Airbus wil zwarte dozen beter vindbaar maken

Dinsdag verscheen het officiële eindrapport over de mysterieuze verdwijning van vlucht MH370 van Malaysia Airlines, het passagierstoestel dat in maart 2014 verdween boven de Indische Oceaan. De zogeheten zwarte dozen aan boord, datarecorders die alle gegevens over de rampvlucht bevatten, zonden vanaf de zeebodem signalen uit die alleen met diepzeesonar konden worden opgevangen. In de onmetelijke oceaan was het zoeken naar een speld in een hooiberg. De onderzoekscommissie schrijft in haar rapport dat de onvindbaarheid van de MH370 'ongelooflijk' en 'sociaal onacceptabel' is in de 21ste eeuw, met alle moderne technieken.



Airbus wil herhaling voorkomen met een zwarte doos die, vlak voordat het vliegtuig het water raakt, automatisch naar buiten wordt geschoten en blijft drijven. De doos zendt dan vanaf het zeeoppervlak signalen uit die met een satelliet kunnen worden opgevangen, waardoor onderzoekers meteen kunnen vaststellen waar het vliegtuig ongeveer is neergestort. Het Maleisische ramptoestel was overigens geen Airbus-vliegtuig, maar een Boeing 777. In 2009 verdween wel een Airbus-vliegtuig van Air France spoorloos boven de oceaan. Dat toestel is opgespoord, maar die zoektocht duurde twee jaar.