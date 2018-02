Afro-Europese schrijvers bestormen de Lage Landen

Het verschijnen van deze rijke bundel mag gerust een gebeurtenis worden genoemd. Terwijl de Britten, Fransen en Amerikanen al jarenlang kunnen genieten van de invloed van Afrikaanse schrijvers, beter gezegd de afropolitans, in hun literaire top, is dat verschijnsel in Nederland erg mager. Daarover meer in een stukje over het boek dat op zaterdag 10 februari in de Volkskrant komt.



De sfeer in Tivoli/Vredenburg was dezelfde als die uit het boek opstijgt: een zekere uitgelatenheid dat het eindelijk zover is. Mede-samensteller Vamba Sherif zei zelfs 'nog blijer' te zijn dan toen zijn debuut in 1999 was verschenen. 'We schrijven geschiedenis.'



Ebissé Rouw, de andere samensteller voor het deel non-fictie, zei zich eerst te hebben afgevraagd of ze wel genoeg auteurs zou kunnen vinden in Nederland en België, toen Atlas Contact met het idee van een bundel kwam. Dat bleek niet nodig, keus genoeg.



Recht uit het hart

Net als in het boek kwamen de verhalen die werden voorgelezen en de discussies in kleine panels op het podium recht uit het hart en dat geeft zelfs de bijdragen van beginnende schrijvers een bijzondere kracht. Dat wordt nog versterkt doordat ze bij elkaar in een bundel staan en live doordat al die auteurs op het podium zitten - en de zaal vol zit met hun achterban en liefhebbers. Het was een warm bad.



In zo'n goede sfeer kan je ook wel een stekelige vraag stellen, zoals Babah Tarawally aan de zaal: 'Wie van jullie heeft mijn boeken eigenlijk gelezen?' Pijnlijk weinigen.



Hij zei dat hij veel witte lezers heeft, maar dat hij onder zwarte Nederlanders vaak nul op het rekest krijgt. 'Dat moet veranderen vanaf vandaag!'



Iedereen moet 'zijn kinderen, broers en tantes' aansporen om de boeken van Afropese auteurs te lezen, drukte hij zijn toehoorders op het hart. Hij vertelde dat zijn eerste roman 'De god met de blauwe ogen' nog zwaar was geredigeerd door de redacteur bij de uitgeverij, om het taalgebruik en de beeldspraak voor witte Nederlanders verteerbaar te maken. Maar in zijn tweede De verloren hand (tot nu toe zijn meesterwerk, vind ik) is hij zijn eigen gang gegaan, heeft hij een eigen literaire stem gevonden, met sterke elementen uit de culturen van Sierra Leone. Moeilijker misschien, zei hij, maar veel beter.



