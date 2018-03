Afrin gevallen - Turkse tanks rijden door Koerdische stad

Turkse strijdkrachten hebben vrijdagavond opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de door de YPG gecontroleerde Syrische stad Afrin. Volgens de Syrisch-Koerdisch milities is het enige grote ziekenhuis gebombardeerd. In 24 uur steeg het dodental tot 27. Het Turkse leger heeft de stad omsingeld, er vielen al honderden doden. Maar het Westen zwijgt, uit angst voor een botsing met Erdogan. Lees hier de analyse terug van onze correspondent.



Wie strijdt nu precies tegen wie in Syrië? Het is eigenlijk heel simpel, maar... Rob Vreeken legt het uit in deze aflevering van The Big Picture.



In het Syrisch-Turks grensgebied vechten bloedbroeders een verbeten burgeroorlog uit: Turken, Arabieren en Koerden. In dat chaotische strijdtoneel trekt correspondent Ana van Es rond.