Afgezette hoofdaanklager Venezuela vlucht de grens over naar Colombia

De 59-jarige Ortega geldt nu als een politieke tegenstander van president Nicolás Maduro, maar behoorde lange tijd tot de intimi van de socialistische leiders in Venezuela en ondersteunde de politiek van de regering. Ze werd in 2007 benoemd tot hoofdaanklager en kwam in maart in opstand tegen Maduro door op de nationale televisie haar ongenoegen te uiten over een mogelijke maatregel van de president.



Begin augustus werd ze uit haar functie als hoogste justitiële autoriteit gezet door de nieuwe grondwetgevende vergadering van Venezuela. Die zou volgens tegenstanders van de regering alleen in het leven zijn geroepen om de oppositie buitenspel te zetten.



Ortega had kort daarvoor aangekondigd de omstreden verkiezing van de grondwetgevende vergadering te onderzoeken. Die bestaat alleen uit aanhangers van Maduro en is in het leven geroepen om een grondwet te herschrijven, een proces dat wel twee jaar in beslag kan nemen. De leden van de vergadering hebben gedurende die tijd absolute macht.



De voormalige openbaar aanklager werd vervangen door een vertrouweling van de president. Ze zei na haar ontslag te vrezen voor haar leven. Ondanks een opgelegd reisverbod slaagde ze erin per boot haar land te ontvluchten en naar Aruba te varen, in het gezelschap van haar echtgenoot en parlementslid Germán Ferrer.



Ferrer werd er door de autoriteiten van beschuldigd aan het hoofd te staan van een corruptienetwerk dat geld op buitenlandse rekeningen zou hebben verstopt. Tegen Ferrer liep een arrestatiebevel.