Advocaat Giuliani: Trump is bereid zich te laten verhoren door Mueller

Dat heeft Rudy Giuliani, sinds kort een van de kopstukken van Trumps advocatenteam, laten weten tegenover een verslaggever van The Washington Post.



'Sommige mensen hadden het over een verhoor van misschien wel twaalf uur, maar dat gaat niet gebeuren', zei de voormalige burgemeester van New York die gezien wordt als de 'pitbull' in Trumps team. 'Het zal maximaal twee, drie uur worden en over een beperkt aantal vragen.'



Tegenover persbureau Bloomberg stelde Giuliani wel als voorwaarde voor de ontmoeting dat Mueller niet al bij voorbaat overtuigd mag zijn van het gelijk van voormalig FBI-chef James Comey. 'Anders leiden we hem (Trump, red.) naar het hol van de leeuw.' Comey zegt dat hij vermoedelijk door Trump is ontslagen omdat hij weigerde het onderzoek naar de banden met Rusland te staken.