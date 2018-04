Advies: aantal grote grazers Oostvaardersplassen moet gehalveerd om natuurdoelen te halen en massale sterfte tegen te gaan

Betere bescherming

Om de dieren beter te beschermen tegen de winterse omstandigheden, moet het graasgebied (circa 2.000 hectare) voorzien worden van 300 hectare aan extra beschutting. Ook moet 500 hectare alsnog nat worden. Hierdoor wordt het graasgebied verkleind tot ongeveer 1.000 hectare, groot genoeg voor de maximaal 1.500 dieren.



Vanwege de maatschappelijke druk vroeg Van Geel een maand uitstel voor zijn rapport. Hij gebruikte die tijd om ook met de dierenactivisten te spreken. Met zijn advies komt hij deels aan hun wensen tegemoet. Velen wilden de grote grazers allemaal uit het gebied hebben.



De Oostvaardersplassen ontstonden in 1968 en in de jaren tachtig werden de grote grazers geïntroduceerd. Sinds 1 januari 2017 is de provincie verantwoordelijk voor het natuurgebied. Een maand later diende de SGP en VVD een initiatiefvoorstel in om tot een nieuw beleid te komen. Van Geel ging hier in september vorig jaar mee aan de slag. Het is nu aan de Provinciale Staten wat ze met het rapport doen en of het beheer wordt aangepast in lijn met de aanbevelingen van Van Geel.