Adoptiekinderen uit Indonesië en Sri Lanka klagen Nederland aan: 'Papieren op grote schaal vervalst'

Advies

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseerde het kabinet in 2016 om volledig te stoppen met adoptie uit het buitenland. Volgens het adviesorgaan is het in het belang van het kind om op te groeien in een gezin in het land van herkomst. De RSJ pleitte voor het direct opzeggen van de adoptierelatie met China, omdat het onmogelijk zou zijn om na te gaan of de procedure daar volgens de regels verloopt. Ook uit Amerika en EU-landen zouden de adopties moeten worden stopgezet. De RSJ noemt het 'ongeloofwaardig' dat deze landen zelf niet in staat zijn de kinderen in een gezin in eigen land te laten opgroeien.



Vorig jaar besloot het kabinet dit advies niet op te volgen. De toenmalige staatssecretaris Dijkhoff stelde dat adoptie niet alleen kansen biedt aan kinderen, maar ook aan stellen met een kinderwens.