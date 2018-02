Abdeslam staat terecht in Brussel. Zal hij zwijgen of met justitie meewerken?

Het Justitiepaleis van Brussel is zowat omgebouwd tot versterkte burcht, nu daar vandaag het proces tegen Salah Abdeslam begint. De enige overlevende van het terreurcommando van 13 november 2015 in Parijs staat er terecht voor een schietpartij in Brussel. De Belgische zaak geldt als voorproef: voor het eerst zal blijken of Abdeslam met justitie meewerkt of zich in stilzwijgen blijft hullen.



Voor het proces gelden extreme veiligheidsmaatregelen. De 28-jarige Abdeslam, die al bijna twee jaar vastzit in een zwaarbewaakte gevangenis nabij Parijs, is voor de duur van het proces overgebracht naar een Franse gevangenis dichter bij de Belgische grens.