Aartsvijanden Iran en Israël staan in Syrië steeds dichter tegenover elkaar

Mijnenveld

Hoe hard Israël wil handelen tegen Iraanse aanwezigheid in Syrië is onduidelijk. gaan. Een interventie ligt minder voor de hand, omdat Israël heeft zich nooit in het politieke en militaire mijnenveld willen begeven. Naast Iraniërs opereren er Turkse en Russische troepen, en er is de door de VS geleide internationale coalitie die de terreurgroep IS bestrijdt, zowel vanuit de lucht als op de grond.



President Donald Trump heeft onlangs gezinspeeld op terugtrekking van Amerikaanse troepen, en dat heeft de onrust van de Israëli's doen toenemen. Het versterkt de macht van Iran.



Cruciaal voor Israël is de relatie met Rusland, de facto de machtigste speler in Syrië. Rusland stelde Israël verantwoordelijk voor de aanval op de luchtmachtbasis. Maar felle kritiek bleef uit. Wel beklaagde Moskou zich erover niet tevoren geïnformeerd te zijn, ook al hebben Rusland en Israël een hotline voor zulke gevallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet dinsdag weten dat de Israëlische ambassadeur is 'uitgenodigd' voor een gesprek - niet 'ontboden', wat een veroordeling inhoudt.