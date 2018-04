Aanval VS en bondgenoten in Syrië gericht op opslagplaatsen chemische wapens

De Amerikaanse generaal Joseph Dunford verklaarde na afloop van de aanval dat drie doelen zijn geraakt: een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus, een wapenopslag ten westen van Homs (waarvan wordt vermoed dat het gifgas sarin er opgeslagen lag) en een opslag- en commandocentrum in de buurt van het tweede doel. Volgens de generaal zijn de doelen zo uitgekozen dat de kans op burgerslachtoffers zo klein mogelijk is.



Het bombardement werd uitgevoerd in samenwerking met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en is een reactie op de gifgasaanval van vorige week in de Syrische stad Douma. Doel is om 'een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens', aldus Trump.



De Syrische president Bashar al-Assad deze gifgasaanval hebben uitgevoerd om rebellen te verdrijven, zodat het regeringsleger de stad weer in handen kon krijgen. Bij de aanval kwamen tientallen mensen om.



De Britse premier Theresa May kondigde na de speech van Trump aan dat zij inderdaad toestemming heeft gegeven voor bombardementen 'om het chemische wapenarsenaal in Syrische af te breken en het gebruik ervan te voorkomen'. De Franse president Emmanuel Macron bevestigde dat wapendepots het doelwit waren.