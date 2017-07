Aanslagpleger Hamburg werd door veiligheidsdiensten gevolgd, waarom zat hij niet vast?

Ze schatten hem in als radicaal, maar achtten het gevaar voor een aanslag niet acuut

Het was een vriend van A. die in de zomer van 2016 aan de politie meldde dat het gedrag van de Palestijn veranderde. A. was begonnen traditioneel islamitische kleding te dragen en gestopt met alcohol drinken. In plaats daarvan reciteerde hij in zijn stamcafé luidkeels uit de Koran.



Bij het gesprek dat A. vervolgens met medewerkers van de veiligheidsdienst had, maakte hij een psychisch labiele indruk. Ze schatten hem in als radicaal, maar achtten het gevaar voor een aanslag niet acuut. Wat eens te meer toont hoe dun de scheidslijn is tussen radicalisering en ernstige psychische problematiek.