Aanslag Trèbes herinnert Frankrijk eraan dat terroristische dreiging groot blijft

Schietpartij

Volgens verschillende media eiste hij om de vrijlating van Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs van 13 november 2015, maar dat werd niet bevestigd door François Molins, hoofdofficier van justitie belast met terrorismezaken. Volgens Molins vroeg hij om de vrijlating van 'broeders'.



Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de actie in Carcassonne en Trèbes opgeëist, maar minister van Binnenlandse Zaken Collomb geloofde niet dat Lakdim in contact stond met de terreurorganisatie. De aanslagen van 13 november werden aangestuurd vanuit Syrië of Irak. Zulke acties door goed getrainde, in de jihad geharde strijders zijn sindsdien niet meer voorgekomen.



De dreiging komt nu van binnenuit, zei president Macron in een reactie op de gebeurtenissen in Carcassonne en Trèbes. Van eenlingen die namens IS een terreurdaad plegen, zonder dat ze direct worden aangestuurd. In 2017 vonden 12 van zulke aanslagen plaats en werden er 20 verijdeld. Bij die aanslagen vielen 3 doden: een politieman op de Champs-Elysées en twee nichtjes die op het station van Marseille werden doodgestoken.