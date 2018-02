Aanslag rechts-extremist op Afrikanen verhevigt in Italië politiek debat over migratie

Migratie betiteld als 'invasie'

Toen ik het verhaal van het meisje voor de zoveelste keer op de radio hoorde, heb ik mijn kluis geopend en mijn wapen gepakt schutter Traini

Lega-leider Matteo Salvini nam wel afstand van Traini's daad, maar benadrukte wel dat het 'duidelijk is dat de deze onbeheerste migratiestroom uiteindelijk tot sociale spanningen leidt' en dat 'de morele verantwoordelijkheid voor iedere uitbarsting van geweld ligt bij diegenen die Italië hebben laten overstromen met illegale immigranten'.



De afgelopen vier jaar kwamen ruim 660 duizend bootmigranten via Italië aan in Europa. Omdat Noord-Europese landen hun grenzen grotendeels hebben afgesloten, blijft het gros van hen in Italië wonen. Dat leidt tot ergernis bij veel Italianen. Niet voor niets is migratie een van de belangrijkste thema's bij de verkiezingen van 4 maart. En niet voor niets lijkt de coalitie van drie anti-migratiepartijen, waaronder de Lega van Salvini, op een stevige verkiezingswinst af te stevenen.



De aanslag van zaterdag had te maken met een moord die vorige week in Macerata plaatsvond. Daar werd woensdag, verspreid over twee koffers, het in stukken gesneden lichaam van de 18-jarige Pamela Mastropietro gevonden. Niet lang daarna arresteerde de politie een Nigeriaanse migrant die vorig jaar bleek uitgeprocedeerd en sindsdien illegaal in Italië verbleef. 'Wat deed deze worm nog in Italië', reageerde Lega-leider Salvini toen. En: 'links heeft bloed aan zijn handen.'