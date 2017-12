Aanpak Turkije-rel was gebaseerd op 'misverstand': minister Kaya was niet ongewenst verklaard

Het ontbreken daarvan kwam pas maanden later aan het licht toen minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk in antwoord op Kamervragen stelde dat Kaya toch niet officieel ongewenst was verklaard. In oktober bevestigde de rechtbank in Den Haag dat. Kaya wilde via de rechter schadevergoeding afdwingen omdat ze ten onrechte ongewenst vreemdeling zou zijn verklaard. Omdat die beslissing er formeel nooit is geweest, oordeelde de rechter dat haar klacht niet ontvankelijk was. Het officiële standpunt van het kabinet is nu dat Kaya vrijwillig is vertrokken. 'Er was drang, geen dwang.'



De gebeurtenissen in Rotterdam maakten onderdeel uit van een grote diplomatieke rel vlak voor de verkiezingen. Op 11 maart besloot Nederland ook de landingrechten van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu in te trekken. Het kabinet nam die vergaande beslissing omdat de openbare orde en nationale veiligheid in het geding zou zijn. Uit stukken die eerder via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) openbaar zijn geworden, blijkt dat de Nationaal Coördinator voor Terrorismebestrijding en Veiligheid een dag eerder oordeelde dat er 'nog geen aanwijzingen bekend zijn voor een concrete dreiging voor de openbare orde en veiligheid'. De Rotterdamse politie noemde de situatie binnen de Turks-Rotterdamse gemeenschap 'vooralsnog rustig, maar sterk gepolariseerd'.