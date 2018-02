Aanhoudend geweld maakt het hulpverleners onmogelijk burgers te evacueren uit het Syrische Oost-Ghouta

Volgens de Russen, die de Syrische president Assad steunen, zijn

rebellen in Oost-Ghouta verantwoordelijk voor het mislukken van de hulpverlening. Ze zouden zwaar geschut en vuurwapens gebruiken. De opstandelingen betichtten op hun beurt de Syrische regering van de inzet van vliegtuigen en helikopters. Ook ooggetuigen maakten daar melding van.



Een VN-woordvoerder sprak dinsdag over 'voortdurende gevechten' in Oost-Ghouta. Daardoor kunnen er geen konvooien met hulpgoederen naar binnen of burgers naar buiten, aldus woordvoerder Jens Laerke. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dat de hulpverlening de komende tijd alsnog op gang komt tijdens gevechtspauzes.



Volgens het Internationale Rode Kruis is het evenwel ondoenlijk om in een tijdbestek van luttele uren hulp te bieden. Alleen al het passeren van controleposten van de strijdende partijen neemt meer tijd in beslag, liet de organisatie dinsdag weten. De enige oplossing is de naleving van de wapenstilstand, gedurende een maand, waarover de VN-Veiligheidsraad het afgelopen weekeinde eens werd.