Aanhangers vormen menselijk schild voor Braziliaanse oud-president Lula om arrestatie te voorkomen

Heksenjacht

'Dit hele proces is een heksenjacht, om te voorkomen dat Lula weer president wordt', aldus de heersende opvatting onder zijn aanhangers. Ze wijzen op de gebrekkige bewijslast in de zaak tegen Lula en de ongekende snelheid waarmee de rechters te werk zijn gegaan. Lula wil in oktober meedoen aan de verkiezingen in oktober en gaat ruim voorop in de peilingen.



Zijn advocaten werken nu koortsachtig aan een oplossing. Ze dienden gisteren opnieuw een verzoek in om Lula voorlopig in vrijheid te laten en vroegen de Verenigde Naties om in te grijpen.



Lula is weliswaar de populairste politicus van het land, hij wordt ook intens gehaat. Veel Brazilianen zien in hem de belichaming van de corruptie en hebben zijn veroordeling uitbundig gevierd. De spanning tussen voor- en tegenstanders loopt hoog op. Gisteren opende een onbekende schutter het vuur op een pro-Lula-demonstratie. Een vrouw werd in haar been geraakt.