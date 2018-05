Aandeel Air France-KLM duikelt op beurs: fusiebedrijf is in half jaar bijna helft waarde kwijt

Topman opgestapt

Vrijdag werd bekend dat topman Jean-Marc Janaillac van Air France-KLM vertrekt, omdat het personeel van Air France niet akkoord ging met het loonbod van de directie. Janaillac wilde het personeel dit jaar een loonsverhoging geven van 2 procent en nog eens 5 procent verdeeld over de komende drie jaren. Als het personeel daarmee in een digitale stemming - buiten de vakbonden om - niet akkoord zou gaan, zou hij opstappen. Ruim 55 procent van de stemmers keurde het voorstel af. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 5 procent in een keer.



Vorig jaar maakten Air France en KLM respectievelijk 588 miljoen euro en 910 miljoen euro operationele winst. Door onder meer pensioenkosten maakte het fusiebedrijf wel verlies. Gezamenlijk vervoerden de maatschappijen in het afgelopen jaar 99 miljoen passagiers.



Air France noteerde in het eerste kwartaal van dit jaar een operationeel verlies van bijna 180 miljoen euro, mede door de stakingsgolf. Ook concurrentie op de thuismarkt en gestegen brandstofprijzen waren volgens de maatschappij oorzaken van het verlies. KLM boekte in het eerste kwartaal wel een operationele winst: 60 miljoen euro.



Vrijdag waarschuwde voorzitter Jan-Willem van Dijk van de Ondernemingsraad van KLM in de Volkskrant voor de gevolgen van het loonconflict aan de Franse zijde van het fusiebedrijf uit 2003. 'Er kunnen ook stemmen opgaan die vinden dat KLM maar te gelde moet worden gemaakt. Elke nieuwe uitglijder is een stapje verder in de ondermijning van de fusie.'