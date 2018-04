4G-verbinding met Christus: gigantisch Jezusbeeld in Polen blijkt uitgerust met zendmasten

Prijsvergelijker per parochie

In 2016 ging een pasgetrouwd stel naar tv-zender TVN24 met geluidsopnamen van hun bruiloft. Daarop was te horen hoe de priester tien minuten voor hun gelofte een donatie vroeg van 165 euro. Tegen de dolverliefde Bartlomiej en Sylwia zei hij: 'Ik kan niet iedereen gratis zegenen.' Volgens de kerk was er met het bandje geknoeid. Het kwam de Poolse bisschoppen te staan op een standje van paus Franciscus, die in een besloten ontmoeting zou hebben gesproken van 'barbarij'.



Op tal van plekken in Polen is een financiële donatie staande praktijk voor bijvoorbeeld een doopceremonie of begrafenis, oplopend tot soms honderden euro's. Een enkele keer beroept een priester zich op Lucas 10, vers 7 uit het nieuwe testament: 'Want de arbeider is zijn loon waardig.' Het verleidde een nieuwswebsite ertoe een handzame prijsvergelijker te maken, waarop te zien is wat de gemiddelde vraagprijs is per parochie.