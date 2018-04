45 procent van het Franse spoor bedient slechts 2 procent van de reizigers - geen wonder dat Macron wil reorganiseren

Levensader

Een ander voorstel van Spinetta ging Macron te ver. Spinetta adviseerde 9.000 kilometer aan kleine lijnen op te heffen, zodat de SNCF zich kan concentreren op lijnen die veel reizigers vervoeren, zoals de tgv's of het transport in de regio Parijs. Daarmee raakte hij een Frans taboe. De Republiek is een en ondeelbaar. Een boer in de dun bevolkte Aisne heeft evenveel recht op de trein als een inwoner van de Parijse banlieue. In de 19de eeuw was de spoorlijn de levensader die de verste uithoeken van het grote land met elkaar verbond. Tot in de jaren vijftig vond 60 procent van het reizigersvervoer per trein plaats, nu is dat nog maar 9,2 procent. Juist op het leeggelopen platteland gebruiken de meeste mensen liever de auto.



De ideologie is echter gebleven. 'De Fransen maken weinig gebruik van de publieke dienstverlening. Maar als je erop wilt bezuinigen, worden ze boos. Dan zeggen ze: stop, de service public is in gevaar!', zegt hotelier Nicolas in Vervins. Daarom heeft Macron besloten de kleine lijnen te sparen, in elk geval voorlopig. Bij zijn keiharde aanval op de spoorwegbonden kan hij geen tweede front gebruiken van lokale en regionale politici die de handhaving van 'hun' spoorlijn eisen. Aan de president kleeft toch al het imago van een stadse technocraat die niets begrijpt van la France profonde, het 'echte' Frankrijk ver van Parijs.