39 doden bij brand in ziekenhuis Zuid-Korea, roept vragen op over brandveiligheid 2 weken voor Winterspelen

Niet verplicht

Ik schaam mij. Premier Lee Nak-yeon over de brand.

Het ziekenhuis had geen sprinklers omdat het gebouw niet groot genoeg was. Hierdoor was het ziekenhuis niet verplicht zo'n sproeisysteem aan te leggen. Een nieuwe wet bepaalt echter dat alle ziekenhuizen sprinklers moeten hebben. Zij hebben tot eind juni om aan deze verplichting te voldoen. Het is niet bekend of de directie van Sejong al plannen had om aan de nieuwe wet te voldoen.



In Zuid-Korea, de vierde economie van Azië, is de afgelopen jaren veel kritiek geweest op veiligheidsregels die niet voldoende zouden zijn. Vier jaar geleden was er ook een grote brand in een ziekenhuis op het platteland voor bejaarde patiënten. Toen vielen er 21 doden. En in 2008 vielen bij een brand in een pakhuis buiten Seoul veertig doden.



Na de brand in het sportcentrum in Jecheon bleek er van alles mis te zijn met het gebouw. Zo waren uitgangen geblokkeerd en bleken deuren kapot te zijn. Dit zou ertoe hebben bijgedragen dat er zoveel doden vielen. De meeste slachtoffers waren vrouwen die vastzaten in de sauna en niet aan de rook konden ontkomen.