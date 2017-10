3 van 5 doelen uit Energieakkoord van 2013 worden niet gehaald

Nieuw Energieakkoord

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie denkt dat het regeerakkoord vooral bedreigingen biedt

Ook Ed Nijpels, voorzitter van de SER-Borgingscommissie, de club die de uitvoering van het Energieakkoord moet bewaken, toont een ware can-do mentaliteit. 'We hebben één heel duidelijke afspraak gemaakt, en dat is dat we alle doelen gaan halen.' Vandaag zit Nijpels al aan tafel met alle partners in het akkoord: ministeries, vakbonden, werkgevers en milieuorganisaties. 'Voor Kerstmis hebben we een akkoord over maatregelen waarmee we alle doelen halen', verzekert hij. En natuurlijk zal er binnenkort ook gepraat worden over een nieuw Energieakkoord. 'Dat staat in het regeerakkoord. Daar staat zelfs al de doelstelling in: in 2030 moet de CO2-uitstoot met 49 procent omlaag. Dat gaan we ook doen.'



Niet iedereen denkt dat de doelen van het Energieakkoord nu voor het grijpen liggen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, de lobbyclub van bouwers en exploitanten van zonnepanelen en windmolens en dergelijke, denkt dat het regeerakkoord vooral bedreigingen biedt. De NVDE wijst erop dat het kabinet subsidies wil geven voor het onder de grond stoppen van CO2, en die subsidie komt uit dezelfde pot waar nu nog duurzame energie uit wordt gesteund. Daar zal dus minder voor overblijven, vreest de vereniging.