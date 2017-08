26 duizend euro aan make-up mocht niet baten: Macrons populariteit is tanende

Moeilijke zomer

Macron heeft een moeilijke zomer achter de rug. Rechtse burgers zijn boos over zijn bezuinigingen op het leger en het ontslag van een populaire generaal, linkse burgers achtten een lichte verlaging van de huursubsidie een schandaal. De onervaren 'burgerpolitici' die namens Macron in de Assemblée Nationale werden gekozen, maakten een amateuristische indruk.



Afgelopen week bleek dat de president in drie maanden 26 duizend euro had uitgegeven aan zijn make-up - een bericht dat alom bevreemding wekte. Waarom heeft een jonge, knappe president zoveel make-up nodig, zeker als hij in het kader van zijn 'jupiteriaanse' strategie nauwelijks op televisie te zien is geweest? Het Elysée liet weten dat Hollande nog meer uitgaf - 6.000 per maand aan make-up en 10 duizend aan de kapper - maar overigens op zoek te gaan naar een goedkopere visagist.