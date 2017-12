2018: het jaar om dromen niet uit te stellen

Ik heb de reis naar Staten Island gemaakt, ben niet voor altijd in New York gebleven. We kunnen ons niet altijd aan ons woord houden. Maar we moeten het blijven proberen. Een toon van morele superioriteit vermijden. Aandacht aan details besteden. Doelloos rondzwerven. Weten, als de dichter Kaváfis, wat 'deze Ithaca's betekenen'. Geloven in en zorgen voor de kinderen die deze aarde zullen erven. Ja, liefje, dat is een boot. En dat is een labyrint.



De avond dat ik de veerboot nam, ging ik naar een feest. Iederen was gevraagd een dierbare tekst voor te dragen. Een gast las Langston Hughes' Harlem:



What happens to a dream deferred?



Does it dry up



like a raisin in the sun?



Or fester like a sore -



And then run?



Does it stink like rotten meat?



Or crust and sugar over -



Like a syrupy sweet?



Maybe it just sags



Like a heavy load.



Or does it explode?



Beste lezer, neem in 2018 de tijd om te staren naar wat bekend is, om de veerboot naar nergens te nemen - en stel uw dromen niet uit.