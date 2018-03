180 militairen naar Salisbury voor onderzoek naar vergiftiging Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter

Rusland verdacht

Omdat het slachtoffer een voormalige Russische dubbelspion is die een hele reeks Russische agenten verraadde, gaat de verdenking in eerste instantie uit naar Rusland. Skripal kreeg in 2010 gratie van de toenmalige Russische president Dmitri Medvedev, toen hij in het kader van een spionnenruil werd vrijgelaten. Maar volgens de Financial Times zou hij na zijn vrijlating nog als adviseur voor de Britse MI6 en andere westerse inlichtingendiensten hebben gewerkt.



Het bericht in de Financial Times werd door Russische twitteraars aangehaald als een teken dat Skripal zijn straf dubbel en dwars verdiende. Enkelen suggereerden dat ook Grigori Rodtsjenkov en Joelia Stepanova, die een boekje opendeden over dopingmisbruik onder Russische sportlieden, hetzelfde lot verdienden. Zij zitten ondergedoken in het Westen.