12 jaar cel geëist tegen topman Samsung wegens omkoping Zuid-Koreaanse president

Geen gratie meer

Vier andere topmanagers van het bedrijf worden eveneens aangeklaagd voor omkoping en verduistering. Sinds het corruptieschandaal is de top van het hiërarchische Samsung in een machtsvacuüm belandt, maar het is de vraag of de familie Lee niet gewoon weer aan de macht komt als het stof is neergedaald.



In dat opzicht heeft de familie achter Samsung echter haar tijd niet mee, want de progressieve nieuwe president van Zuid-Korea wil de macht van de grote familiebedrijven proberen te breken. Daartoe wil Moon Jae een nieuwe, onafhankelijke tak van het Openbaar Ministerie oprichten die zich alleen op de top van de politiek en het bedrijfsleven gaat richten en veroordeelde topmannen geen gratie meer verlenen.



Naar verwachting doet de rechtbank op 27 augustus uitspraak.