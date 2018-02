12 dingen die u moet weten over Zuid-Korea

1 - We gaan ervoor!

Zuid-Koreanen houden ervan elkaar te motiveren en dat doen ze het liefst in groepjes. Zo kun je 's ochtends een groep collega's treffen die voor de ingang van hun winkel of kantoor een klantvriendelijkheidsbelofte scanderen. Een must do voor elke Koreaan is een groepsfoto waarbij iedereen hetzelfde gebaartje maakt; zelfs de president doet er aan mee. In volgorde van populariteit: de gekruiste duim- en wijsvinger (hartje); een vuist maken op borsthoogte (we gaan ervoor!