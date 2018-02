'We willen niet dat de Polen worden afgeschilderd als collaborateurs'

Maar ondermijnt de wet toch niet de vrijheid van meningsuiting?

'Vrijheid van meningsuiting betekent dat je je opinie mag uiten. Niemand probeert dat te beperken. Maar we willen niet horen over 'Poolse kampen' of de 'Poolse Gestapo', omdat dat niet met de historische werkelijkheid strookt. Veel landen hebben ook wetten die het ontkennen van de Holocaust strafbaar stellen.'



Is dat in Polen ook strafbaar?

'Ja, ook in Polen is het strafbaar om dergelijke misdaden te ontkennen. Het is ook strafbaar om het nazisme of het totalitarisme te verheerlijken.'



Het lijkt erop dat de nieuwe wet een averechts effect heeft. Israël heeft woedend gereageerd.

'Eerlijk gezegd heeft de kritische reactie van Israël ons nogal verrast. Deze wet is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Hierover is anderhalf jaar gepraat met allerlei instellingen, ook met vertegenwoordigers van de Israëlische ambassade in Polen. De zorgen en bezwaren die daarbij werden geuit, hebben ook tot die uitzondering voor wetenschappelijke debatten geleid. Wij beschouwen Israël als een heel belangrijke partner en we hopen dat we de misverstanden over deze wet snel kunnen wegnemen.'