'Vuurwerk' bleek geratel van automatisch geweer: 59 doden en 527 gewonden in Las Vegas

Net als na de aanslag in Orlando eiste de terreurgroep Islamitische Staat de verantwoordelijkheid voor het bloedbad op. Paddock zou zich enkele maanden geleden tot de islam hebben bekeerd. De autoriteiten zeiden te twijfelen aan die bewering. In juni eiste IS ook de verantwoordelijkheid op voor een aanslag in de Filipijnen op een casino waarbij 37 mensen omkwamen, maar volgens de politie was de dader een gokker die in de schulden zat.



Paddocks broer Eric, die in Florida woont, zei 'totaal verbijsterd' te zijn door het nieuws. Volgens hem koesterde zijn broer voor zover zijn familie wist geen politieke of religieuze sympathieën. 'Hij was een gewone kerel, zei hij tegen de Britse krant The Daily Mail. 'Er moet iets gebeurd zijn, hij moet zijn doorgeslagen of zo.' Volgens hem was Paddock vorig jaar naar Nevada verhuisd om zich aan zijn passie te wijden: gokken.