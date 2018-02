'Voldoende bewijs' voor misbruik van vertrouwen Israëlische premier, maar volgens Netanyahu zelf is er niets aan de hand

Kwart miljoen

Lapid blijkt als getuige in het onderzoek een belangrijke rol gespeeld te hebben in de zogeheten 'zaak-1000'. Daarin draait het om het aannemen van giften door Netanyahu, in ruil voor gunsten aan de gulle gevers. De premier werd onder meer getrakteerd op sigaren, roze champagne, juwelen voor zijn vrouw Sara en vliegreizen voor hemzelf en familieleden. In totaal zou er een bedrag van zo'n kwart miljoen euro mee gemoeid zijn.



Netanyahu heeft steeds gezegd dat het ging om giften van twee goede vrienden, de in Israël geboren Hollywood-tycoon Arnon Milchan en de Australische zakenman James Packer. Volgens de politie stond er wel iets tegenover. Zo drong de premier bij de Amerikaanse regering aan op het verlengen van Milchans' visum. Ook schakelde hij ambtenaren in om Milchan te helpen financiële belangen te verwerven in de Israëlische tv-wereld.